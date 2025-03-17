Volkswagen и FAW планируют выпустить для китайского рынка 11 новых моделей автомобилей

Германская Volkswagen и ее партнер в Китае FAW Group выпустят 11 новых моделей автомобилей для китайского рынка. Об этом говорится в заявлении компаний.

В рамках стратегического сотрудничества они выведут на рынок КНР шесть полностью электрических машин (BEV), два подключаемых гибрида (PHEV), два электромобиля с увеличенным запасом хода (EREV, оснащены генератором) и один автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

В том числе свой первый BEV выпустит в следующем году бренд Jetta.

Новинки будут оснащены цифровыми сервисами и технологиями, в том числе автономного вождения.

По словам главы китайского сегмента Volkswagen Ральфа Брандстеттера, разработанная специально для китайского рынка технологическая платформа поможет быстрее и эффективнее удовлетворить новые потребности клиентов и адаптироваться к рыночным изменениям.

К 2030 году германская компания рассчитывает продавать в Китае 4 млн автомобилей в год, а в 2025-2027 годах планирует выпуск порядка 40 новых моделей, более половины которых будут электромобилями.

В прошлом году ее продажи в КНР сократились на 9,5% на фоне конкуренции с местными брендами.

Акции Volkswagen дорожают сегодня на торгах.