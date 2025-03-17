Латвия может частично закрыть КПП на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов

Начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс сообщил о намерении обратиться к правительству с просьбой временно частично закрыть контрольно-пропускной пункт (КПП) "Патерниеки" в Краславском крае, разрешив въезд только автомобилям.

Как рассказал Пуятс, КПП "Патерниеки в конце недели закрыли, потому что увидели приближающихся людей, похожих на иностранцев, которые хотели незаконно пересечь границу. Кроме того, на границу прибыли четыре иммигранта. В ходе разговора с ними стало ясно, что поток может быть еще больше. Чтобы предотвратить возможную эскалацию событий, пункт пропуска закрыли. Около полуночи в воскресенье пограничный пункт возобновил работу. Предполагаемые нарушители уехали, пишет LSM+.

Начальник Госпогранохраны Латвии признал, что пункт пропуска "Патерниеки" может быть закрыт полностью, но в настоящее время обсуждается его возможное частичное закрытие.

Пограничная служба обратится к правительству Латвии, которое уже во вторник, 18 марта, может рассмотреть возможность запретить пересекать границу пешком и на велосипедах, разрешив пересечение только на автомобилях.

В понедельник это предложение будет подано в латвийский кабинет министров. Пункт может быть закрыт на шесть месяцев, а если поток нарушителей станет критическим, Госпогранохрана Латвии может попросить закрыть его совсем.

Пуятс также подчеркнул, что это первый случай, когда какой-либо пограничный пункт был закрыт немедленно. Ранее были подобные сигналы, и Госпогранохрана Латвии была готова закрыть пункт, но в этом не было необходимости. У Пограничной службы Латвии есть барьеры, которые можно остановить немедленно, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы.

Пуятс отметил, что в будущем нельзя исключать скопление большого числа людей возле границ Латвии. "В настоящее время очень большое число нарушителей направляется в сторону Польши. Мы не исключаем, что в какой-то момент эти потоки могут быть перенаправлены в Латвию", – сказал он.