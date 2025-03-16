Последнее обновление: 16.03.2025 13:48

Президент Сербии "понял месседж" на фоне массовых протестов в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич во время пресс-конференции заявил, что власти "надо меняться" после того, как в Белграде прошли массовые студенческие протесты.

По его словам, после этого протеста "мы поняли посыл и должны измениться сами", сообщает РТС.

Сербский президент заявил, что акция протеста состоялась с "огромной негативной энергией, гневом и злостью на власть".

"Мы хорошо поняли месседж и нам придется меняться самим, хотя я надеюсь, что некоторые поняли, что граждане не хотят "цветных революций". Важно, чтобы наши дети ходили в школу, а студенты возвращались в университеты", – сказал он.

Александар Вучич насчитал на улицах 88 тысяч человек, а тем временем в Министерстве внутренних дел говорили о 107 тысячах.

Напомним, в результате падения навеса в Новом Саде в ноябре 2024 года погибли 15 человек, среди них – двое детей. Высшая прокуратура Сербии предъявила обвинения 13 людям, в том числе бывшему министру Горану Весичу.

После трагедии в Сербии начались масштабные студенческие антиправительственные протесты, среди требований которых – публикация полной документации о реконструкции железнодорожного вокзала, где участвовали китайские компании.



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