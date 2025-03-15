Гражданам Беларуси существенно ограничат въезд в США

Власти США планируют ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая Беларусь и РФ. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, Вашингтон не станет полностью закрывать свои границы для белорусов и россиян, но визы смогут получить только состоятельные предприниматели, посещающие США по вопросам, связанным с бизнесом. Туристы и мигранты из РФ и Беларуси, судя по всему, столкнутся с отказом, информируют собеседники NYT в американском правительстве.

Новые правила въезда в США коснутся еще 41 государства. Сообщается, что Госдепартамент предложил распределить эти страны по трем категориям. Гражданам стран из первой группы будет запрещено пересекать американскую границу. Сюда относятся Афганистан, Бутан, Венесуэла, Иран, Йемен, КНДР, Куба, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.

Вторая категория предполагает существенные ограничения на посещение Соединенных штатов. Речь идет о 10 странах, куда наряду с Россией и Белоруссией попали Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Туркменистан, Эритрея и Южный Судан.

К третьей группе американские власти отнесли государства, в отношении которых "информации о проверках недостаточно, и это требует либо частичного, либо полного запрета на въезд в США". Речь идет об Анголе, Антигуа и Барбуде, Бенине, Буркина-Фасо, Вануату, Гамбии, Доминиканской Республике, ДР Конго, Зимбабве, Кабо-Верде, Камбодже, Камеруне, Конго, Либерии, Мавритании, Малави, Мали, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Чаде и Экваториальной Гвинее.

Вместе с тем уточняется, что приведенный список стран и их распределение по группам были разработаны в Госдепе несколько недель назад и в него могли быть внесены изменения.