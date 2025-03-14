Škoda запустит производство гибридов Fabia, Scala и Kamiq к 2030 году

Škoda планирует представить свои модели Fabia, Scala и Kamiq в гибридной версии с подключаемым модулем к 2030 году. Об этом заявил председатель правления компании Клаус Зеллмер.

В то же время компания выпустит новые электрические модели, в следующем году это будет семиместный семейный электромобиль.

Автопроизводитель готовит запуск производства небольшого городского кроссовера, получившего название Epiq, а также электрического преемника Škodа Octavia. Начальная буква «E» в Epiq обозначает электромодель марки Škoda, буква «Q» в конце — принадлежность к категории SUV.

Семиместный электромобиль Škoda был продемонстрирован в четверг во время онлайн-пресс-конференции. «Мы все еще думаем, что будущее — за электричеством, но просто не знаем, когда это произойдет. Клиентам решать, какой тип привода они выберут, и мы хотим предоставить им возможность выбора», —-отметил Зеллмер, которого цитируют чешские СМИ.

Он добавил, что Škoda будет разрабатывать гибридные двигатели и двигатели внутреннего сгорания наряду с электрическим, где компания изучает возможности использования синтетического топлива.

В прошлом году Škoda увеличила продажи на 4,7% до 27,8 млрд евро (695,4 млрд крон), а операционную прибыль — на 30% до €2,3 млрд (57,5 млрд крон). Чистая прибыль выросла более чем вдвое и превысила €2 млрд.