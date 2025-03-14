В Беларуси хотят обязать маркетплейсы возвращать деньги за некачественные товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) готовит изменения с законодательство, касающееся работы маркетплейсов. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.

По ее словам, интернет-площадки хотят обязать возвращать деньги за некачественные товары, а уже затем урегулировать свои отношения с продавцами.

«Планируем, что в законе о защите прав потребителя появятся нормы, которые будут говорить о том, что, если товар некачественный, интернет-площадка должна его принять и передать продавцу и обеспечить возврат денежных средств. Если не получается, интернет-площадка возвращает деньги, а дальше самостоятельно решает проблему возврата себе денег уже от продавца именно с этим продавцом», - сказала Инна Гаврильчик.

Она пояснила, что маркетплейсы обладают инструментами воздействия на продавцов: они могут приостановить их работу на площадке и т.д. При этом сами маркетплейсы должны быть заинтересованы, чтобы было как можно меньше конфликтов.