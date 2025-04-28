Греция установит системы дистанционного управления поездами

Греция планирует до сентября установить системы дистанционного управления поездами, чтобы сделать железнодорожный транспорт более безопасным. Об этом в понедельник, 28 апреля, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Во время заседания правительства спустя более двух лет после худшей железнодорожной катастрофы в стране, в которой погибли 57 человек, Мицотакис заявил, что к сентябрю следующего года вся железнодорожная сеть Греции будет оснащена автоматическими дистанционными тормозами и системами управления движением поездов (ETCS).

Он отметил, что для предотвращения возможных столкновений будет установлена система отслеживания поездов в режиме реального времени как второй уровень безопасности, передает Reuters и.

Следователи, расследующие аварию, заявили, что системы дистанционного управления движением поездов могли бы предотвратить железнодорожную катастрофу 2023 года и что пробелы в безопасности остаются.

Мицотакис также пообещал в этом году полностью модернизировать 2400 км железнодорожной сети страны до 2027 года.

Масштабная авария произошла 28 февраля 2023 года: пассажирский поезд, перевозивший около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда он выходил из туннеля после выезда из города Лариса. В результате погибли 57 человек, десятки людей получили ранения.

Тогда греческая полиция арестовала начальника местной станции, который отвечал за подачу сигнала, а министр инфраструктуры и транспорта Константинос Караманлис, взяв на себя политическую ответственность, подал в отставку.