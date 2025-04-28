Новый завод по производству боеприпасов в Латвии должен заработать в следующем году

Во второй половине этого года планируется начать строительство завода по производству крупнокалиберных боеприпасов в латвийском городе Ецава. Об этом сообщает LSM.

Проект реализует государственное предприятие SIA Valsts aizsardzības korporācija (VAK), которое планирует завершить строительство завода к осени следующего года, когда также планируется начать сборку артиллерийских пороховых зарядов.

Общий объем запланированных инвестиций составляет 27 млн евро, а произведенная продукция будет поставляться преимущественно на внутренний рынок для Национальных вооруженных сил (NBS), но также предусматривается экспорт.

VAK была основана в конце 2023 года в результате вторжения России в Украину, которое продемонстрировало недостаточность существующих мощностей.

"Идея о необходимости создания такой компании, а также производственного объекта, созревала уже давно. Увидев, что настал подходящий момент, компания была основана в ноябре 2023 года. Она была создана фактически с нуля", – рассказала член правления компании Ингрида Кирсе.

Компания работает полтора года и сейчас имеет десять сотрудников, но не все они работают на полную ставку; в этом году к ним присоединятся еще пятеро. В то же время новый производственный объект планирует нанять 20 человек в следующем году.

Сразу после основания компании VAK приступила к работе над созданием завода по производству модульных пороховых зарядов для артиллерийских боеприпасов, так называемого проекта Rollo. Это совместный консорциум с компаниями оборонного сектора из Франции, Италии, Финляндии, Норвегии и Латвии.

По словам Кирсе, в Латвии в настоящее время никто не производит боеприпасы крупного калибра, а в Европе в целом мощности недостаточны с учетом новой геополитической ситуации.

Строительство завода в Ецаве планируется начать во второй половине этого года. Завод будет построен на земле, принадлежащей Министерству обороны. Такое решение было принято, чтобы проект можно было реализовать как можно быстрее, не тратя время на поиск земли, сказала Кирсе.

"Завод должен начать работу в третьем квартале следующего года. (..) Никаких препятствий быть не может, поскольку это европейский проект", – пояснила она.