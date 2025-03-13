В Швейцарии поддержали предложение усилить пограничные проверки

Верхняя палата парламента Швейцарии поддержала предложение по усилению пограничного контроля с целью уменьшения нелегальной иммиграции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно информации, предложение, которое уже прошло нижнюю палату, призывает правительство усилить контроль в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также более решительно высылать людей без действительного вида на жительство, которые не подают прошения об убежище.

В документе отмечают, что следует принимать во внимание шаги, предпринятые соседними странами, но предостерегают от "систематического контроля" каждого, кто въезжает в Швейцарию, что может повредить экономике страны.

Теперь эта инициатива передана на рассмотрение федерального кабинета министров, который должен разработать соответствующее законодательство.