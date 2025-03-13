Государственный таможенный комитет (ГТК) разъяснил порядок ввоза в Беларусь нового питбайка для личного пользования, оснащенного двигателем внутреннего сгорания объемом 125 см куб.

Как поясняет ведомство, за такой питбайк нужно заплатить таможенную пошлину по ставке 14% от стоимости транспортного средства.

Стоимость товара заявляется физическим лицом в пассажирской таможенной декларации и подтверждается оригиналами документов о его приобретении.

Налог будет исчисляться по ставке, установленной ст. 122 Налогового кодекса Республики Беларусь, - 20% от налоговой базы (суммы стоимости товара для личного пользования и подлежащей уплате таможенной пошлины).

Кроме того, придется оплатить таможенные операции, что на сегодня составляет 120 белорусских рублей.

ГТК привел пример расчета платежей для питбайка, оснащенного двигателем внутреннего сгорания объемом 125 см куб. и ориентировочной стоимостью 2100 белорусских рублей. В частности, таможенная пошлина: 2100*14% = 294, НДС: (2100 + 294) x 20% = 478,8 и таможенный сбор - 120 белорусских рублей. Итоговая сумма выходит 892,80 белорусских рубля.