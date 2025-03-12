Последнее обновление: 12.03.2025 18:00

Meta разработала специализированный ИИ-чип

Meta тестирует собственный чип для обучения ИИ-систем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, новый процессор — это специализированный ускоритель, ориентированный на решение специфических задач для искусственного интеллекта. Такой подход делает чип более энергоэффективным по сравнению с интегрированными графическими процессорами, традиционно использующимися для ИИ-нагрузок.

Компания сотрудничает с тайваньской TSMC. На данный момент завершен первичный этап разработки, который включает в себя создание и отправку прототипов на фабрику по производству чипов для тестирования.

Разработка собственных процессоров — часть плана Meta по снижению расходов на инфраструктуру. Она делает ставку на искусственный интеллект для обеспечения роста.

Корпорация прогнозирует расходы на 2025 год в размере $114–119 млрд, из них $65 млрд направят на сектор искусственного интеллекта.

Meta хочет начать применение собственных чипов для ИИ-задач в 2026 году, пишет Reuters.

В мае 2023 года компания представила два специализированных процессора для задач искусственного интеллекта и обработки видео.

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