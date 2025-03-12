Белоруса подозревают в поджоге супермаркета в Польше по заказу российской разведки

В Польше гражданина Беларуси обвиняют в диверсии по заказу российской разведки. Об этом сообщила прокуратура.

Согласно информации, 14 апреля 2024 года в Варшаве произошел пожар в крупном строительном супермаркете. Часть магазина сгорела, а убытки составили более 3,5 млн злотых.

Правоохранители нашли доказательства того, что это был преднамеренный поджог, исполнителем которого был гражданин Беларуси Степан К. Сообщается, что по указанию российских спецслужб 13 апреля он разлил в супермаркете легковоспламеняющуюся жидкость и оставил устройства, благодаря которым дистанционно совершил пожар.

"Также установлено, что Степан К. с целью документирования акта диверсии записывал свои действия на телефон. Часть этих материалов впоследствии была опубликована на российских пропагандистских сайтах", – отметили в прокуратуре.

Подозреваемому гражданину Беларуси в Польше 10 марта 2025 года предъявили обвинение в совершении диверсии в интересах иностранной разведки и террористическом преступлении. Подобные действия караются лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного.

Кроме того, против гражданина Беларуси расследуется еще одно дело по факту вербовки и организации диверсионной деятельности в интересах иностранной разведки. Ему ранее было предъявлено обвинение в шпионаже.