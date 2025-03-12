В Беларуси дело о взятничестве в легпроме направлено в суд

Генпрокуратура направила в Витебский областной суд уголовное дело о получении и даче взятки в крупном размере в отношении заместителя генерального директора по техническим вопросам государственного предприятия, а также директора и учредителя коммерческой организации.

Как сообщает Генпрокуратура, они обвиняются по ч.2 ст.430 и ч.2 ст.431 Уголовного кодекса Республики Беларусь соответственно.

По версии обвинения, заместитель гендиректора предприятия, используя свои служебные полномочия, в интересах директора и собственника коммерческой организации организовывал закупку игольно-платинных изделий и других товаров, оплату ранее поставленной продукции, а также содействовал дальнейшему сотрудничеству между указанными юридическими лицами.

Таким образом, в течение 2023-2024 годов он в несколько приемов получил взятки в размере 37,9 тыс. рублей, что составило не менее 947 базовых величин.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета.

Получатель взятки находится под стражей, к взяткодателю применения мера пресечения в виде залога.

В октябре прошлого года пресс-служба МВД сообщала о раскрытии коррупционной схемы в сфере легкой промышленности. Тогда в поле зрения силовиков попали должностные лица 11 предприятий. Речь шла о взятках при поставках швейного оборудования, запчастей и комплектующих от витебской фирмы.