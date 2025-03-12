Американские стартапы обратились к украинцам за помощью в создании дронов для армии США

Американские стартапы, разрабатывающие беспилотные технологии для Пентагона, объединили усилия с украинскими производителями БПЛА для создания более эффективных и проверенных в боях беспилотников для армии Соединенных Штатов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, стартапы в США потратили миллиарды долларов на разработку небольших дронов, заказанных Пентагоном для будущих конфликтов, но большинство из этих компаний смогли только производить дорогостоящие аппараты, которые не очень хорошо летают.

Между тем украинские производители беспилотников, несмотря на ограниченные ресурсы, освоили массовое производство дешевых моделей БПЛА и ищут новых клиентов и капитал.

«Ни одна американская компания не может угнаться за Украиной. Их разработки отлично работают, у них лучшая лаборатория для тестирования всех моделей в боевых условиях», - цитирует издание Натана Минца, сооснователя южнокалифорнийского стартапа CX2, который заключил соглашение на установку своего программного обеспечения и датчиков на украинские дроны для их испытания в бою.

В статье WSJ говорится, что американцы также заинтересованы в быстром масштабировании своих новых разработок украинцами. По оценкам Пентагона, американские производители могут создавать до 100 тысяч беспилотников в год, в то время как Украина в прошлом году произвела более двух миллионов беспилотников, в том числе тех, которые могут пролетать сотни километров со взрывчаткой и используются для атаки целей в глубине России.

Издание подчеркивает, что сотрудничество между США и Украиной в сфере беспилотников, скорее всего, продолжится, несмотря на переговоры о возможном прекращении российско-украинской войны.

«Любые перипетии дипломатии вряд ли разрушат связь, которая сложилась между американскими и украинскими стартапами в области беспилотных летательных аппаратов, и не остановят усилия Министерства обороны США по внедрению лучших инноваций из Украины», - рассказали изданию представители оборонного ведомства и основатели стартапов.