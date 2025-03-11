Рабочая группа займется реализацией «пилота» по применению в ЕАЭС накладных e-CMR

Коллегия Евразийской экономической комиссии 11 марта приняла решение о создании рабочей группы для реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок в странах Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, в состав рабочей группы войдут представители уполномоченных органов стран ЕАЭС в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, а также бизнес-сообщества, научных организаций и отраслевых объединений.

Руководителем экспертной площадки определен министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.

«Сегодня мы сделали еще один шаг к переходу на юридически значимый электронный документооборот в сфере автомобильного транспорта. Рабочая группа определит сроки и порядок проведения пилотного проекта по применению в ЕАЭС электронных международных транспортных накладных, а также отработает практические вопросы его реализации», - отметил министр ЕЭК.

Основная цель проекта – обеспечить практическую отработку технологии трансграничного обмена электронными документами между субъектами различных государств с использованием механизмов цифровой подписи и «доверенной третьей стороны».

Ожидается, что пилотный проект будет способствовать ускорению процессов получения и проверки транспортных документов, а также снижению издержек при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур.

Заседание рабочей группы планируется провести во II квартале 2025 года.