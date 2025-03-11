В Беларуси сведения о малом и среднем бизнесе госорганы могут получить онлайн

С 10 марта на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступны к заказу новые электронные услуги Министерства по налогам и сборам.

Как сообщает Национальный центр электронных услуг, доступны для заказа услуги 3.21.05 «Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства», 3.21.06 «Список субъектов малого и среднего предпринимательства (полная форма)» и 3.21.07 «Список субъектов малого и среднего предпринимательства (краткая форма)».

Потребителями являются государственные органы и организации. Электронная услуга 3.21.07 доступна также юридическим лицам, банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям.

Услуги предоставляются в автоматическом режиме по технологии «система – система».