В Беларуси за чертой бедности находится 3,5% населения. Об этом свидетельствуют опубликованные Белстатом результаты выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни за 2024 год.

Согласно информации, доля населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (стоимостная величина минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательные платежи и взносы в среднем на душу населения) в городах составляет 2,8%, в селах - 5,8%.

Больше всего людей за чертой бедности в 2024 году проживало в Могилевской области (5,2%). Далее идут Гомельская (5,1%), Брестская (5%), Витебская (4,6%), Минская (2,6%) и Гродненская области (2,5%). Лучше всего ситуация в Минске, где уровень малообеспеченности составляет 1,1%.

При этом в Беларуси уровень бедности среди мужчин выше, чем женщин. Так, среди мужского населения в 2024 году в числе малообеспеченных оказалось 4,1%, а среди женщин — 3,1%.