Поддержавшие Трампа миллиардеры потеряли $209 млрд

Пятеро миллиардеров, которые выразили поддержку Дональду Трампу на второй президентский срок, с тех пор совокупно потеряли $209 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Период между переизбранием Трампа и его инаугурацией был благоприятным для самых богатых людей мира - индекс S&P 500 установил несколько рекордных максимумов. Инвесторы активно вкладывали деньги в фондовый и крипторынки, ожидая, что политика Трампа будет выгодной для бизнеса.

Однако ожидания дальнейшего роста рынка не оправдались: S&P 500 упал на 6,4% с момента вступления Трампа в должность. Массовые сокращения госслужащих и неопределенность в отношении тарифов спровоцировали обвал рынка - только в понедельник индекс потерял 2,7%.

Компании гостей инаугурации вместе потеряли $1,39 триллиона рыночной стоимости.

Так, состояние Илона Маска сократилось на $148 млрд. Основной источник его богатства - акции Tesla - удвоились в цене после выборов, но затем потеряли все эти прибыли. В Европе продажи Tesla упали на 70%, а в Китае - на 49%.

Основатель Amazon Джеф Безос потерял $29 млрд. В декабре 2024 года Amazon пожертвовал $1 млн в фонд инаугурации Трампа. Но акции компании упали на 14% с 17 января.

Сооснователь Google Сергей Брин потерял $22 млрд. После переизбрания Трампа в ноябре 2024 года поужинал с президентом США в Мар-а-Лаго. В феврале акции Alphabet обвалились на 7% из-за слабых финансовых результатов, а компания пытается уменьшить давление правительства США, которое хочет разделить Google.

Компания Meta Марка Цукерберга была лидером среди "Большой семерки" технологических компаний в начале года, растет на 19% с середины января до середины февраля. Однако впоследствии ее акции потеряли все эти прибыли, а состояние миллиардера сократилось на $5 млрд.

Владелец LVMH Бернар Арно тоже потерял $5 млрд. Его состояние выросло после выборов, но потом большинство прибылей исчезло. На рынок роскоши давят вероятные 10-20% пошлины на европейские товары.