Последнее обновление: 10.03.2025 16:36

МАРТ выявило нарушения в сети «Табакерка»

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) прошерстило во всех областях и Минске розничную сеть «Табакерка», которая принадлежит СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, нарушения установлены в почти в каждом третьем объекте «Табакерка» общества «Энерго-Ойл», охваченным мониторингом.\

Среди нарушений МАРТ перечислило: несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте; невнесение сведений в Торговый реестр Республики Беларусь; открытая выкладка табачных изделий.

Кроме того, в местах продажи энергетических напитков не доведена информация о запрете реализации несовершеннолетним лицам.

На сегодня в Беларуси открыто более 2,2 тыс. розничных торговых объектов данной сети.



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