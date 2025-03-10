Тайваньская Foxconn разработала собственную ИИ-модель

Тайваньская Foxconn, крупнейший в мире производитель электроники на заказ, заявила, что разработала модель искусственного интеллекта FoxBrain.

Модель основана на структуре публично доступной модели Llama 3.1 от Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и изначально создана для внутреннего пользования.

FoxBrain может анализировать данные, генерировать программный код и решать математические задачи. Она оптимизирована для работы с традиционными китайскими иероглифами, которые используются на Тайване и в ряде зарубежных китайских общин.

Модель немного уступает в качестве ряду моделей китайской DeepSeek, но приближается к мировому уровню, заявила Foxconn.

Тайваньская компания собирается открыть код FoxBrain для сотрудничества с отраслевыми партнерами и предполагает, что модель пригодится в производственной сфере и управлении цепочками поставок.

Поддержку в обучении FoxBrain оказала Nvidia Corp., предоставившая мощности своего тайваньского суперкомпьютера и технические консультации. Обучение осуществлялось с помощью 120 графических процессоров Nvidia H100 и заняло около четырех недель.

Дополнительная информация о FoxBrain будет раскрыта в ходе ежегодного технологического мероприятия Nvidia в этом месяце.