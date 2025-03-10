В Украине растет спрос на электромобили

В феврале 2025 года украинцы приобрели почти 4,488 тысячи электромобилей, что на 23% больше, чем в январе и на 14% больше, чем в феврале прошлого года. Об этом в Telegram-канале сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

«В прошлом месяце украинский авторынок пополнился на 4488 единиц. Автомобили с питанием от аккумуляторов (BEV). По сравнению с февралем прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%, а по сравнению с январем 2025 года — на 23%», - говорится в сообщении.

Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей пришлось на легковые автомобили – 4360 единиц, среди которых подавляющее большинство было использовано (3728 единиц).

Среди 128 коммерческих электромобилей 119 уже были в употреблении.

Лидером среди новых электрокаров месяца стал BYD Song Plus, из которых было приобретено 115 единиц. Также в пятерку лидеров вошли Zeekr 7X – 65 единиц, Volkswagen ID.4 – 56 единиц, Zeekr 001 – 46 единиц. и Volkswagen ID.Unyx – 45 единиц.

Первое место по количеству регистраций среди подержанных электрокаров среди украинцев в прошлом месяце заняла Tesla Model Y – 430 единиц. Кроме того, в топ-5 вошли Tesla Model 3 – 429 единиц, Nissan Leaf – 407 единиц, Hyundai Kona Electric – 245 единиц. и KIA Niro EV – 231 единица.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Украине было реализовано 51,7 тыс. тонн. электромобили, что на 38% больше, чем в 2023 году.