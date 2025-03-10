Бразильская почта открыла набор специалистов по блокчейну и ИИ

Государственная почтовая служба Бразилии Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos внедрит решения на базе блокчейна и ИИ. Об этом сообщается в блоге ведомства.

«Мы хотим продвигать коллаборативный и динамичный процесс поиска решений в области искусственного интеллекта и блокчейна для нашего бизнеса, операций и задач по контрактам», - отметили в почтовой службе.

Согласно информации, модернизации и оптимизации подлежит в том числе база почтовых адресов. Служба намерена разработать систему «цифровой личности» и внедрить программу лояльности. Улучшения запланированы также для процедур, связанных с логистикой и наймом персонала.

Открыт предварительный отбор компаний и специалистов с необходимым опытом. Желающие примут участие в «структурированных обсуждениях для изучения различных подходов и совместной разработки эффективных и надежных предложений с учетом представленных требований».

Напомним, в январе власти Бразилии заблокировали выплаты проектом World (ранее Worldcoin) финансовых стимулов за собираемые биометрические данные.