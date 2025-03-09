Последнее обновление: 09.03.2025 14:00

Правительство Украины разрешило передавать военные технологии компаниям

Правительство Украины одобрило решение, устанавливающее правила передачи документации на украинское оружие разным компаниям для увеличения ее производства. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

"Если госзаказчик в сфере оборонных закупок планирует закупить оружия в количестве, превышающем способности государственных предприятий его произвести, то по инициативе Министерства обороны конструкторская документация на ее производство должна быть передана другому производителю, который имеет возможности освоить его производство, в том числе частным производителям", – говорится в сообщении.

Постановлением также решаются вопросы сохранения государственной тайны и защиты прав интеллектуальной собственности.

По словам Сметанина, это позволит лучше удовлетворять потребности сил обороны в вооружении и военной технике путем отечественных оборонных предприятий и увеличить объемы производства украинского вооружения и военной техники.

В результате производители смогут заключить больше контрактов и изготовить значительное количество продукции оборонного назначения.



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