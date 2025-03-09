Эстония закупит минометы на €50 млн

В Эстонии Государственный центр оборонных инвестиций подписал контракт на сумму 50 млн евро с австрийским производителем оружия Hirtenberger Defense Europe на закупку буксируемых минометов калибра 120-миллиметров. Об этом сообщают эстонские СМИ.

Система вооружения состоит из самого миномета дальнего действия, широкого спектра боеприпасов, вспомогательного полевого оборудования, систем прицеливания и полностью цифровой системы управления огнем.

Миномет может поражать цели на расстоянии до 8,5 км, обеспечивая максимальную огневую мощь и надежность даже в самых сложных условиях.

Система быстро устанавливается, проста в использовании и может быть интегрирована в специальные транспортные решения.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ранее заявил, что в следующем году расходы на оборону "заметно" превысят 4% валового внутреннего продукта.