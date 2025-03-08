Последнее обновление: 08.03.2025 14:00

Беларусь решила оказать гуманитарную помощь Кубе

Беларусь решила оказать гуманитарную помощь Кубе. Это следует из постановления Совмина № 142 от 6 марта 2025 года.

Министерству здравоохранения, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Витебскому облисполкому предписано обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Кубе. За организацию ее доставки отвечают Минтранс и МЧС.

В перечне для оказания гуманитарной помощи 13 позиций. Среди них - мясные консервы, сухое молоко и ряд лекарственных препаратов.

Постановление вступает в силу со дня принятия.



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