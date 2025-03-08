Производство Ford Focus завершится в ноябре 2025 года

Ford Focus больше не будут выпускать в Европе. Об этом сообщил портал SpeedMe со ссылкой на автопроизводителя.

Последние экземпляры сойдут с конвейера в Германии в ноябре 2025 года. Преемника у легендарного автомобиля не будет.

Причиной отказа от популярной модели называют стратегию перехода компании к более культовым моделям, которые приносят больший доход, таким как Bronco, Mustang, Tremor и Raptor. Таким образом, помимо «Фокуса», компания Ford также уже прекратила выпуск Mondeo в 2022 году и Fiesta в 2023-м.

Известно, что завод в Германии, на котором выпускался Ford Focus, переделают в сервисно-логистический центр, на котором будут трудиться около 1 тысячи человек.

Напомним, Ford Focus производился с 1998 года, став заменой модели Escort. В различные периоды автомобиль выпускался в США, Германии, Китае, Таиланде, Тайване, Аргентине и России.