Последнее обновление: 07.03.2025 18:00

Первые запреты и ограничения на посещение лесов начали вводить в Беларуси

Первые запреты и ограничения на посещение лесов начали вводить в Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Минлесхоза, меры ограничительного характера приняты в ряде районов Брестской области. Основанием для введения запретов и ограничений на посещение лесов служат высокие классы пожарной опасности.

По состоянию на 14:40 запреты введены в 10 районах Брестской области.

Леса нельзя посещать в Каменецком, Брестском, Малоритском, Барановичском, Ивацевичском, Березовском, Ляховичском, Ганцевичском, Лунинецком и Столинском районах. Ограничения действуют в Жабинковском и Кобринском районах.

Минлесхоз напоминает, что в период действия запретов на посещение лесов въезд и проход на территорию гослесфонда нельзя осуществлять.

Ограничения на посещение лесов в зависимости от регионов могут быть разными (решения принимаются райисполкомами), но как правило речь идет об отсутствии возможности въезда в лесной фонд. Прогулки по лесу пешком разрешены.

На сайте Министерства лесного хозяйства опубликована специальная интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. Информация на ней обновляется в оперативном режиме. Любой гражданин может самостоятельно посмотреть, разрешено либо запрещено посещение лесов в том или ином регионе.



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