В Латвии могут повысить возрастной ценз для покупки алкоголя до 21 года

Сейм Латвии передал на рассмотрение правительству предложение, выдвинутое в рамках гражданской инициативы, о повышении возрастного ценза на покупку алкоголя с 18 лет до 21 года.

За инициативу проголосовали 77 депутатов, против не высказался никто, сообщают латвийские медиа.

Авторы инициативы выражают серьезную обеспокоенность здоровьем молодежи. Они отмечают, что согласно научным исследованиям, мозг человека развивается до 23-25 лет, поэтому в молодом возрасте алкоголь наносит гораздо больший вред, чем в старшем.

Кроме того, они считают, что за нарушение возрастного ограничения на употребление алкоголя молодые люди должны нести ответственность в соответствии с законом. Например, 19-летнего нарушителя можно наказывать так же, как несовершеннолетнего.

Теперь предложение будет рассмотрено правительством Латвии.