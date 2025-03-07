Трамп ограничил полномочия Маска после массовых увольнений

Президент США Дональд Трамп сузил полномочия руководителя Департамента эффективности правительства и миллиардера Илона Маска в действиях по отношению к правительству. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на двух неназванных чиновников администрации Трампа.

Он ограничил полномочия Маска после серии массовых увольнений и угроз миллиардера госслужащим.

Президент США на заседании кабинета министров 6 марта говорил чиновникам, что департаментами руководят они, а не Маск. Сам миллиардер имеет право давать министерствам рекомендации, но не принимать решения в отношении их работников и политики.

Присутствовавший на встрече Маск поддержал слова Трампа.

По информации ознакомленного со встречей собеседника журналистов, миллиардер также признал некоторые ошибки Департамента эффективности правительства.

Президент США отметил, что желает сохранить хороших людей в правительстве и не увольнять их массово.

При этом его администрация за последние недели уволила десятки тысяч чиновников в разных ведомствах.

Федеральный судья и глава федерального совета по вопросам государственной службы уже пришли к выводу, что увольнения не были связаны с производительностью работы – и, возможно, нарушили законы о государственной службе.

Трамп пообещал проводить подобные мероприятия каждые две недели.

"По мере того, как секретари узнают и понимают людей, которые работают в разных департаментах, они могут очень точно определить, кто останется, а кто уйдет. Мы говорим "скальпель", а не "топор". Сочетание их, Илона, DOGE и других великих людей сможет сделать вещи на историческом уровне", – написал президент США в Truth Social.

Маск на своей странице у Х назвал встречу очень продуктивной.

Действия его департамента в последнее время столкнулись с сопротивлением в суде, а также критикой конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев.