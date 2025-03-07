Последнее обновление: 07.03.2025 13:16

Физлица в Беларуси в январе-феврале продали на $7,8 млн валюты больше, чем купили

В январе-феврале 2025 года физлица в Беларуси продали на $7,8 млн иностранной валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в январе-феврале составил $1,921 млрд, проданной - $1,929 млрд. При этом в феврале население сформировало чистый спрос на иностранную валюту в размере $15,2 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-феврале выступали в роли чистых покупателей иностранной валюты. В частности, предприятия купили на $508,1 млн валюты в эквиваленте больше, чем продали. Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в январе-феврале составил $5,022 млрд, проданной - $4,514 млрд.

В феврале сумма купленной юрлицами иностранной валюты превысила ее продажу на $263,6 млн



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