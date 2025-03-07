Многоразовый космический корабль Starship взорвался в очередной раз

Многоразовый корабль Starship принадлежащей Илону Маску американской компании SpaceX взорвался во время восьмого испытательного полета. Это стало второй неудачей компании за последние два месяца, сообщает Bloomberg.

Через несколько минут после пуска ракеты из южного Техаса произошло запланированное разделение ракетоносителя и корабля. После этого первая ступень Super Heavy вернулась на Землю, а корабль Starship начал выходить из-под контроля и взорвался на восьмой минуте полета. Предварительной причиной аварии называют проблемы с двигателями корабля.

Командный центр системы управления воздушным движением Федерального управления авиации США предупредил операторов воздушного пространства о падении обломков. Агентство также издало приказ об остановке полетов для некоторых аэропортов Флориды, который позже был отменен. Агентство потребует от SpaceX провести расследование инцидента.

Полет стал вторым запуском Starship, который был прерван на восьмой минуте. Компания SpaceX планировала проверить ряд модернизаций ракеты, в том числе более надежные закрылки, используемые ракетой для управления в атмосфере, а также усовершенствованные навигационные системы.

Как и в предыдущих неудачных миссиях, корабль должен был совершить частичный круг вокруг Земли, а затем совершить контролируемую посадку примерно через час в Индийском океане у побережья Австралии.