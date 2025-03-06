Порядок строительства и кредитования жилья в Беларуси изменятся

Лукашенко 6 марта 2025 года подписал указы, которые меняют порядок строительства и кредитования жилья, сообщает его пресс-служба.

Указ № 95 "О государственной поддержке при жилищном строительстве" принят в целях создания единого нормативного документа по предоставлению гражданам государственной поддержки при улучшении жилищных условий. В нем объединены все существующие в стране формы такой поддержки.

Размеры господдержки установлены на действующем уровне. Категории лиц, имеющих право на нее (все гражданские и военные), порядок и условия ее предоставления сохраняются.

Указ предусматривает три формы господдержки при строительстве или приобретении жилья:

льготные кредиты на строительство одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах, а также на приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, построенных по госзаказу (21 категория граждан);

одноразовые субсидии на строительство или приобретение жилья (17 категорий граждан);

финансовая помощь государства в возврате задолженности по льготным кредитам (для многодетных и молодых семей, при рождении детей).

Отдельные категории граждан могут иметь право на все формы государственной поддержки.

Среди основных новаций указа - исключение граждан из участия в процессе долевого строительства и предоставление льготных кредитов только на покупку квартир в многоквартирных жилых домах, построенных по государственному заказу (при этом по индивидуальным жилым домам сохраняется кредитование на строительство и покупку). Кроме того, субсидии на погашение долга и процентов по коммерческим кредитам на строительство жилья замещаются льготными кредитами.

В населенных пунктах с численностью до 20 тыс. человек льготные кредиты будут предоставляться для покупки жилья как на первичном рынке (построенного по государственному заказу), так и на вторичном.

Указом № 94 в новой редакции излагается указ от 8 мая 2013 года № 215, которым введен механизм государственного заказа на строительство жилья.

Суть госзаказа заключается в том, что возведение жилых домов осуществляется госзаказчиками (УКСами и другими государственными организациями) без привлечения граждан на этапе строительства. Льготный кредит на строительство жилого дома предоставляется организации-заказчику. После ввода дома в эксплуатацию и заключения договоров купли-продажи с гражданами задолженность по льготным кредитам переоформляется на граждан.

Указ предусматривает возможность строительства в многоквартирном жилом доме части квартир по государственному заказу и части квартир за счет средств бюджета для предоставления гражданам в качестве арендного и социального жилья.

В числе новаций также продажа жилья, построенного по госзаказу, всем гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (в настоящее время - только имеющим право на господдержку).

Все изменения вступают в силу с 1 июня 2025 года.

Господдержка по жилым домам, возведение которых начато до указанной даты, будет осуществляться на прежних условиях.