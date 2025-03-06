В Минске открыли первый фирменный магазин «Атлант»

Сегодня в Минске открылся первый фирменный магазин «Атлант».

Как сообщает пресс-служба предприятия, площадь торгового зала составляет почти 300 кв. метров.

Перед открытием магазин три недели работал в тестовом режиме. За это время было продано около 400 позиций техники.

«Было продано много комплектующих. Наше эксклюзивное предложение – возможность прибрести уцененную технику, причем с сохранением гарантийного срока и уменьшением стоимости даже до 70%. Также оказалась востребованной услуга покраски холодильника. Мы уже продали несколько цветных изделий», - рассказала директор торгового дома «Атлант» Марина Саевич.

Магазин предоставляет возможность купить товары в кредит или в рассрочку. Покупатели уже заключили более 60 кредитных договоров, в том числе по программе «На родные тавары».

Кроме техники «Атлант», в магазине продаются моющие средства и мелкая бытовая техника фирмы Aresa.