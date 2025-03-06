Минфин Кыргызстана хочет продавать гособлигации населению через мобильное приложение

Министерство финансов Кыргызстана хочет продавать государственные облигации населению через мобильное приложение. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Алмаз Бакетаев.

По его словам, Минфин намерен реализовать пилотный проект по продаже гособлигаций кыргызстанцам через мобильное приложение.

Чиновник уточнил, что на сегодня граждане уже приобрели облигации на 11 миллионов сомов, сообщают местные СМИ.

«Это удобный инструмент для вложений, и мы планируем расширять его функционал. Например, предоставить владельцам ценных бумаг возможность сразу же их продать», - пояснил он.