Верховный суд США не позволит Трампу остановить выплаты за уже выполненные гуманитарные проекты

Верховный суд США отказался разрешить администрации президента США Дональда Трампа задержать выплаты иностранным гуманитарным организациям за работу, которую они уже выполнили. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что суд подтвердил приказ окружного судьи США Амира Али, который призвал администрацию немедленно выделить финансирование подрядчикам и получателям грантов от Агентства США по международному развитию (USAID) и Государственного департамента за их выполненную работу.

Изначально это распоряжение давало администрации время до 26 февраля для выплаты финансирования в размере почти 2 миллиарда долларов.

Главный судья Джон Робертс приостановил выполнение этого приказа, чтобы дать Верховному суду дополнительное время для рассмотрения более официального запроса администрации о блокировании решения Али. В связи с тем, что первоначальный срок истек, суд поручил Али "уточнить, какие обязательства должно выполнить правительство, чтобы обеспечить соблюдение временного ограничительного предписания, учитывая целесообразность выполнения любых временных рамок".

Администрация президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID - которое Трамп, по его словам, хочет ликвидировать.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц не считает, что отказ от зарубежной гуманитарной помощи приведет к тому, что Штаты уступят Китаю и России контроль на мировой арене.