Белстат анонсировал использование ИИ во время переписи населения в 2030 году

Национальный статистический комитет анонсировал использование искусственного интеллекта (ИИ) во время переписи населения в 2030 году. Это следует из заявлений заместителя председателя Национального статистического комитета Беларуси Тимофея Жигарева на 56-й сессии статистической комиссии ООН в Нью-Йорке.

В частности, во время сессии чиновник поделился планами на перепись раунда 2030 года.

«При проведении переписи раунда 2030 года Белстат планирует существенно расширить использование административных данных, что позволит значительно снизить нагрузку на респондентов. Уже сформирована правовая основа для доступа к информационным ресурсам поставщиков административных данных и подготовлена концепция создания статистического регистра населения. Несомненно, в предстоящей переписи будут использованы новейшие технологии, в том числе искусственный интеллект», – рассказал Тимофей Жигарев, которого цитирует пресс-служба Белстата.