Deutsche Telekom и Perplexity выпустят ИИ-смартфон

Deutsche Telekom анонсировала ИИ-смартфон на базе чат-бота Perplexity. О разработке продукта сообщили на выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне.

Гаджет оснащен цифровым помощником Perplexity AI и набором ИИ-инструментов, в том числе: Google Cloud AI — для быстрого перевода в реальном времени и распознавания объектов с помощью камеры; ElevenLabs — позволит создавать голоса; Picsart — предложит создание аватара для персонализации фотографий профиля.

Все функции работают на базе фирменной системы Deutsche Telekom — Magenta AI. Она доступна для всех желающих в приложении MeinMagenta без нового гаджета, релиз которого ожидается во второй половине 2025 года.

Концепт смартфона Deutsche Telekom представила на выставке MWC 2024. Он позиционируется как устройство «без приложений», управляемое голосом и способное самостоятельно бронировать авиабилеты или заказывать столики в ресторанах.

В пресс-релизе член правления Deutsche Telekom Клаудия Немат заявила, что будущий телефон с искусственным интеллектом и помощником Perplexity Assistant сможет заказывать такси и делать покупки без необходимости переключаться между приложениями.

Технические характеристики ожидаемого гаджета неизвестны. Судя по доступным изображениям, он похож на бюджетные Android-устройства с крупными рамками сверху и снизу.

Напомним, в феврале Apple представила iPhone 16e за $599 с ИИ-функциями Apple Intelligence.

В январе Samsung анонсировала новую серию флагманских смартфонов Galaxy S25 с более мощным чипом и упором на искусственный интеллект.