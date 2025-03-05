В Китае создали квантовый компьютер «в 1 квадриллион раз мощнее»

Исследовательская группа из Университета науки и технологий Китая (USTC) разработала прототип сверхпроводящего квантового компьютера со 105 кубитами и 182 соединителями. Соответствующие результаты опубликованы в Physical Review Journals.

Утверждается, что Zuchongzhi 3.0 работает в 1 квадриллион (число с 15 нулями) раз быстрее самого мощного суперкомпьютера и в миллион раз быстрее последних результатов от Google. Для оценки возможностей системы команда USTC выполнила задачу по выборке из случайного квантового схемного распределения, используя 83 кубита и 32 слоя.

Zuchongzhi 3.0 достигает:

времени когерентности 72 мкс — ключевой параметр, позволяющий выполнять более сложные вычисления;

точности параллельных операций с одним кубитом в 99,90%;

точности параллельных операций с двумя кубитами в 99,62%;

точности параллельного считывания в 99,13%.

Для сравнения: квантовый компьютер Google — Willow — имеет также 105 кубитов и 68 мкс время когерентности.

Увеличенное время когерентности Zuchongzhi 3.0 позволяет выполнять более сложные операции и вычисления.

Исследователи применили архитектуру кубитов в виде двумерной сетки, что обеспечивает эффективные соединения между ними и повышает скорость передачи данных.

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