Латвийским чиновникам хотят запретить ездить в Беларусь под угрозой увольнения

Комиссия по нацбезопасности разработала и передала на рассмотрение Сейма Латвии законопроект о мерах по ограничению угроз, и он предусматривает запрет многим работникам госуправления посещать Россию и Беларусь.

Он будет касаться даже случаев, когда территорию этих стран планируется просто пересечь транзитом.

Законопроект направлен на защиту безопасности и законных интересов самих же сотрудников госструктур в условиях, когда возможности Латвии предоставить им правовую помощь при пребывании в РФ и РБ ограничены.

Предусмотрено, что запрет будет распространяться на тех должностных лиц, у кого имеется допуск к гостайне, на ответственных за критическую инфраструктуру, а также на работников учреждений Минобороны, МВД и Минюста, военных объектов, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Налогово-таможенной полиции и таможни.

Нельзя будет посещать Россию и Беларусь также тем, кто находится на дипломатической и консульской службе, сотрудникам судов и прокуратуры. Запрет будет действовать и на транзитные поездки через территории России и Беларуси, сообщают латвийские медиа.

Необходимость такого закона авторы объясняют высокими рисками вербовки граждан Латвии в обеих соседних странах, а также угрозами безопасности людей. Несмотря на неоднократные предупреждения МИД Латвии об опасности провокаций и вербовки вражескими спецслужбами, активность поездок частных лиц в РФ и Беларусь увеличивается. Поэтому государству необходимо оградить себя и своих жителей от активности чужих разведслужб.

Запрет не будет распространяться на случаи, когда выезд необходим человеку в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям, и он получил разрешение на временный выезд из Латвийской Республики. Законопроект предусматривает, что нарушение запрета на поездки в РФ и Беларусь будет считаться самостоятельным основанием для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.

На рассмотрении Сейма находится и другой законопроект – о запрете организации туристических поездок в вышеупомянутые страны. Он уже утвержден в первом чтении.