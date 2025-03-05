Израиль назначил нового командующего ЦАХАЛ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил нового командующего ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Эяля Замира и заявил, что полон решимости добиться победы над ХАМАС в Газе.

«На ваши плечи ложится очень большая ответственность, результаты войны будут иметь значение для многих поколений, мы полны решимости добиться победы», - сказал Нетаньяху Замиру во время его инаугурации в штаб-квартире вооруженных сил.

В свою очередь Замир сказал, что 2025 год станет годом активных боевых действий.

При этом Израиль расширил операции в лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан.

Министр обороны страны Исраэль Кац дал указание военным «подготовиться к длительному пребыванию в лагерях, которые были очищены в течение ближайшего года, и не позволять жителям возвращаться».

Операция «Железная стена», начавшаяся в конце января, считается самой масштабной операцией Израиля на Западном берегу за последние два десятилетия.