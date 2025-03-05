Евросоюз оставит в силе еще на два года правило по заполнению газохранилищ на 90%

Европейская комиссия предложила оставить в силе еще на два года правило по заполнению хранилищ газом на 90% перед каждым отопительным сезоном, которое было введено в июне 2022 года в разгар энергетического кризиса.

Власти ЕС считают, что оно себя полностью оправдало.

"Газовые хранилища защитили граждан Европейского Союза от рисков перебоя с поставками, и именно поэтому крайне важно продолжать использовать этот инструмент. Однако государствам-членам нужна достаточная гибкость, чтобы заполнять хранилища в течение лета при самых благоприятных условиях. Сегодня мы рекомендуем такую гибкость, чтобы предотвратить искажение рынка в нынешней ситуации и уменьшить напряжение на рынке", —-сказал еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.

Предложение Еврокомиссии должны согласовать Европейский парламент и Совет Евросоюза.

Целевые показатели заполнения европейских газохранилищ в 2022 году были введены сроком на три года.

Однако газовый рынок остается напряженным, глобальная конкуренция за поставки сжиженного газа усилилась, а волатильность цен, особенно этой зимой, никуда не исчезла – все это свидетельствует о необходимости продления газового регламента, считает Еврокомиссия.

Поэтому она предлагает временно продлить регламент до конца 2027 года для сохранения предсказуемости на рынке.

В будущем могут быть разработаны постоянные законодательные механизмы.