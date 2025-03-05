Великобритания ускорит заключение контрактов на оборону

Великобритания ускорит оборонные закупки после того, как на прошлой неделе было объявлено о значительном увеличении военных расходов. Об этом заявила министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз на конференции для британских производителей.

Она отметила, что правительство хочет сократить бюрократическую волокиту, чтобы ускорить поставки оборудования, и научиться на примере недавних шагов, сделанных для обеспечения Украины оружием.

По ее словам, больше оборонных контрактов будет открыто для малых и средних компаний, сообщает Reuters.

"Инновации часто приходят от малого бизнеса, от стартапов, особенно тех, которые находятся на грани между технологиями и обороной", – сказала она.

Ее планы соответствуют обещанию премьер-министра Кира Стармера, который в понедельник пообещал установить для Министерства обороны целевые показатели расходов на сотрудничество с меньшими компаниями.

"Я хочу убедиться, что когда мы тратим больше средств на оборону, они используются для поддержки британских рабочих мест и британской промышленности", – сказала также Ривз во вторник.

По ее словам, Британии всегда нужно будет покупать вооружение за рубежом, но она добавила, что правительство работает с британскими оборонными компаниями, чтобы помочь им увеличить потенциал и способность "сделать шаг вперед", учитывая геополитическую ситуацию.

Премьер Британии Кир Стармер 25 февраля объявил, что с 2027 года финансирование Британии на международную помощь сократится с 0,5 до 0,3% валового национального дохода, чтобы профинансировать увеличение расходов на оборону.

Вместо этого это должно позволить стране выйти на 2,5% ВВП расходов на оборону.