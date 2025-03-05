Авиакомпания Emirates потратит около $5 млрд на модернизацию самолетов

Авиакомпания Emirates планирует потратить около $5 млрд на модернизацию и улучшение уже имеющихся самолетов, включая двухпалубные лайнеры A380 от Airbus и широкофюзеляжные Boeing 777, в ожидании новых поставок. Об этом заявил президент компании Тим Кларк.

По его словам, Emirates не ожидает поставок новых самолетов 777X производства Boeing Co. в текущем году, поскольку новейшая модель американского самолетостроителя все еще проходит сертификацию.

Крупнейший авиаперевозчик ОАЭ присматривается к самолетам Airbus A350-1000, однако хочет видеть доказательства надежности двигателей, установленных на этой модели, прежде чем сделать заказ.

В настоящее время двигателям производства Rolls-Royce Holdings Plc требуется техобслуживание после 400 летных циклов, тогда как для Emirates минимальным показателем является 2 тыс. циклов, сказал Кларк.

"Если они доведут показатель до 2 тыс. циклов и продемонстрируют стабильность и надежность, мы рассмотрим (возможность размещения заказа)", - отметил президент компании.