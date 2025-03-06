Более 2,2 млн кв. м дорог планируют отремонтировать в Минске в 2025 году

В 2025 году в Минске пройдут масштабные работы по благоустройству городской инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун в ходе заседания исполкома.

По его словам, план мероприятий предусматривает капитальный ремонт дорог, мостов, дворовых территорий и жилого фонда.

В рамках работ запланирован ремонт более 2,2 млн кв. м улично-дорожной сети, а также капитальный ремонт пяти мостов и путепроводов. За предыдущую пятилетку в Минске было отремонтировано 22 таких объекта, и работы в этом направлении продолжатся.

Особое внимание будет уделено жилому фонду. В 2025 году капитально отремонтируют свыше 1 млн кв. м жилья. Также модернизации подвергнутся дворовые территории - запланирован ремонт более 1 тыс. дворов, включая установку новых детских и спортивных площадок.

Важную роль в благоустройстве сыграют субъекты хозяйствования. На начало 2025 года порядка 43% территорий закреплено за организациями, однако поставлена задача увеличить этот показатель, обеспечив не только благоустройство, но и дальнейшее содержание городских пространств.