Канадская провинция решила расторгнуть контракт со Starlink

Самая густонаселенная канадская провинция Онтарио расторгла контракт с компанией Starlink Илона Маска после того, как США ввели тарифы. Об этом заявил премьер-министр провинции Онтарио Дуг Форд во время пресс-конференции в Торонто.

«В рамках общегосударственного запрета на госзакупки у американских компаний мы расторгаем контракт со Starlink. Все кончено. Мы не будем заключать сделки с людьми, которые способствуют и поощряют экономические атаки на нашу провинцию и страну», - сказал он.

Форд предупредил, что в ответ на введение Соединенными Штатами 25-процентного тарифа на весь канадский импорт, Онтарио закроет американским компаниям возможность участвовать в провинциальных тендерах.

«Каждый год правительство Онтарио и его агентства тратят около $30 млрд на закупки, а также планируют выделить более $200 млрд на строительство инфраструктуры. Американские компании теперь потеряют десятки миллиардов долларов прибыли. Они должны только жаловаться на президента Трампа», - сказал премьер провинции.

Отметим, что соглашение, заключенное в конце прошлого года между правительством Онтарио и компанией Starlink, должно было обеспечить доступ к высокоскоростному интернету около 15 тыс. домохозяйств в отдаленных регионах провинции. Общая стоимость контракта составляет почти 100 миллионов канадских долларов (около $75 млн). Правительство Онтарио уже заявляло о намерении расторгнуть контракт Starlink после того, как администрация США впервые объявила об импортных пошлинах, но отложила их введение на месяц.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп во вторник ввел 25%-ный тариф на товары, импортируемые в США из Канады и Мексики. В ответ Канада объявила о зеркальных тарифах.