В Молдове среднемесячная начисленная зарплата в IV квартале 2024 года выросла на 12,1%

В Молдове среднемесячная начисленная заработная плата в IV квартале 2024 года увеличилась на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 15 024,5 лея (около $815).

По данным Национального бюро статистики (НБС), индекс реальной заработной платы, рассчитанный как отношение индекса номинальной начисленной заработной платы к индексу потребительских цен, составил 105,9% по сравнению с IV кварталом 2023 года. Таким образом, в реальном выражении заработная плата увеличилась на 5,9%.

При этом в 2024 году среднемесячная начисленная заработная плата составила 14 096,7 лея (примерно $764), увеличившись по сравнению с 2023 годом в номинальном выражении на 14,1%, а в реальном выражении – на 9,0%.

Наибольшие значения среднемесячной зарплаты в IV квартале 2024 года зафиксированы в следующих видах деятельности: информация и связь – 36 370 леев, финансовая и страховая деятельность – 28 179 леев, производство и поставка электроэнергии и отопления, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха – 24 313 леев.

С другой стороны, самые низкие значения среднемесячного заработка зафиксированы в сфере размещения и общественного питания, сельского, лесного и рыболовного хозяйства, искусства, а также в сфере отдыха и развлечений.

Данные НБС также показывают, что в IV квартале 2024 года средняя численность работников увеличилась на 0,6%.