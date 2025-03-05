Польша ужесточила правила выдачи гуманитарных виз белорусам

Министерство иностранных дел Польши ужесточило правила выдачи гуманитарных виз белорусам. Об этом сообщают польские СМИ.

За последние четыре года гуманитарные визы получили более 53,5 тысячи белорусов. В прошлом году — всего полторы тысячи.

Таким образом, визовые льготы для граждан Беларуси остались в прошлом.

Новое руководство МИД в прошлом году провело аудит всех визовых процедур. В результате злоупотребления были выявлены при выдаче рабочих, студенческих, PBH (для релокации IT-специалистов), а также гуманитарных виз, предназначенных для белорусов. С прошлого года количество выдачи польских виз во всех категориях сократилось.

Представители министерства пояснили, что это было связано в том числе с «чрезмерно свободным подходом к их получению со стороны граждан Беларуси, которые использовали гуманитарные визы в других целях, в основном для путешествий по шенгенской зоне, а также перемещения между Беларусью и Польшей».

Еще одним доводом стало то, что механизм гуманитарных виз используется белорусскими спецслужбами. В качестве примера приводится история активистки «Говори правду» Дарьи Остапенко, осужденной за шпионаж в Польше.

В настоящее время «получение визы по гуманитарным причинам должно быть связано с реальными ситуациями, непосредственно связанными с угрозой жизни или здоровью лица, подающего заявление, и его ближайших родственников, или уголовной ответственностью за действия, направленные против властей Беларуси».

Если же гражданин Беларуси запрашивает такую визу из другой страны, то его ходатайство должно быть дополнительно обосновано. Виза может быть запрошена однократно, повторный запрос возможен в «исключительных ситуациях», которые препятствовали перемещению в Польшу в течение срока действия выданной визы.