Беларусь ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности

Лукашенко подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", сообщает его пресс-служба.

В договоре закреплены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае "посягательств на безопасность Беларуси и России, а также Союзного государства в целом".

Выполнение обязательств предполагает "коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, использование сторонами потенциала своих отношений с другими государствами и иными субъектами международного права для предотвращения посягательств на безопасность, принятие ответных мер не только на совершенные акты агрессии, но и на угрозы их совершения, а также незамедлительное предоставление необходимой военной, военно-технической и другой помощи".

Предусмотренное договором сотрудничество "носит углубленный характер, что соответствует имеющимся военно-политическим вызовам".