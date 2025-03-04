Последнее обновление: 04.03.2025 18:12

Беларусь ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности

Лукашенко подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", сообщает его пресс-служба.

В договоре закреплены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае "посягательств на безопасность Беларуси и России, а также Союзного государства в целом".

Выполнение обязательств предполагает "коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, использование сторонами потенциала своих отношений с другими государствами и иными субъектами международного права для предотвращения посягательств на безопасность, принятие ответных мер не только на совершенные акты агрессии, но и на угрозы их совершения, а также незамедлительное предоставление необходимой военной, военно-технической и другой помощи".

Предусмотренное договором сотрудничество "носит углубленный характер, что соответствует имеющимся военно-политическим вызовам".

Ранее по теме


<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование