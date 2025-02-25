Вслед за азотными и сложными удобрениями Россия может ввести квоты на экспорт калия. Об этом пишет газета «Коммерсанта».

Согласно информации, поручение подготовить предложения о квотировании поставок за границу дано Минсельхозу и Минпроторгу.

Устанавливать квоту и порядок ее распределения будет Министерство сельского хозяйства. Введение квотирования аргументируется необходимостью первоочередного обеспечения потребностей в хлористом калии на внутреннем рынке, в первую очередь для производства сложных удобрений.

По данным источников издания, ограничения могут ввести уже со второго квартала 2025 года. В итоге общий объем поставок калия из России в 2025 году может снизиться.

Квотирование экспорта калия может повлиять на мировые цены, которые сильно снизились в прошлом году. Уралкалий также объявил, что во втором квартале из-за ремонтов сократит производство минимум на 300 тыс. т.