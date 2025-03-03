Канада расширила антироссийские санкции

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита в Лондоне объявил о введении новых санкций против РФ. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Канады.

"Во время саммита премьер-министр объявил о новых санкциях против 10 физических и 21 юридического лица, включая парамилитарные организации и их лидеров, чтобы помочь противостоять использованию Россией сторонних организаций и стран для продвижения своих политических и военных целей в Украине. На сегодня Канада ввела санкции против более 3000 физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии, и мы остаемся преданными сотрудничеству с нашими партнерами для усиления экономического давления на Россию", - говорится в заявлении.

Отмечается, что под санкции попали "9 лидеров поствагнеровских военизированных организаций, один член связанного с ними высшего российского военного руководства, 9 военизированных организаций, действующих в Украине и в африканской сети Кремля, а также 12 связанных с ними организаций, которые отвечают за добычу ресурсов в этой сети".